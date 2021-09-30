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Вандалы взялись за Синевир: горы мусора сбрасывают прямо в воду

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 21:25
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На Закарпатье местные жители сбрасывали мусор в реку возле Синевира – правоохранители начали проверку
Реку возле озера Синевир засыпают мусором
Реку возле озера Синевир засыпают мусором / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Национального природного парка "Синевир", что на Закарпатье, мужчина сбрасывал мусор прямо в реку. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

Видео сняли туристы и опубликовали в сообществе "Карпаты в сердце".

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По словам очевидцев, инцидент произошел на территории Синевирской общины. Прохожие заметили, как местный житель выгружает из телеги кучи мусора, и сбрасывает его прямо у реки.

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Один из туристов пытался остановить мужчину, объясняя ему, что он уничтожает природу. На что тот ответил, что "ему так приказали".

"Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось", — написала автор публикации Маруся Амелина.

По словам женщины, после публикации видео к ней обратились работники Нацполиции, чтобы узнать детали и разобраться с нарушением.

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