В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие

Погибли люди, которые находились непосредственно в самолете

Катастрофа легкомоторного спортивного самолета произошла неподалеку села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Погибли четыре человека, сообщает ГСЧС.

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Самолет упал в Ивано-Франковской области. Фото ГСЧС

По сообщению спасателей, авария произошла 28 июля около 13:40 – самолет упал на частный жилой дом и загорелся, вследствие чего и погибли все находящиеся в салоне люди.

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Пожар локализировали в короткое время – уже в 13:58.

Напомним, в Одессе из-за пилота образовалась пробка из самолетов. Пилот отказался двигаться по новой взлетке, заявив, что ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании.

Ранее авиарейс Киев-Батуми украинской авиакомпании Yanair вовремя не доставил украинских туристов в курортный город Батуми. Экипаж был вынужден сделать незапланированное приземление.