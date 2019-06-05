В Калуше ребенок упал с моста вместе с перилами
У девочки сотрясение мозга. В "Калушавтодоре" отмалчиваются
В центре Калуша Ивано-Франковской области вчера вечером произошло ЧП: четырехлетний ребенок упал с моста через местный ручей вместе с поврежденными перилами.
Как сообщают Вікна, по словам очевидцев, девочка прижалась к перилам моста и вместе с ними полетела вниз, в яму.
Фото Степана Скибы
Пострадавшую увезли в Калушскую ЦРБ. Как сообщил замглавврача этого медучреждения Валерий Паляница, сейчас ребенок находится на лечении в детской больнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. По уточненным данным, в результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга и несколько синяков.
По словам Паляницы, последствия такого падения могли быть более серьезными.
В октябре прошлого года неизвестные разрушили металлические перила на этом же мосту, но с другой стороны, отмечает издание.
Мост находится на балансе коммунального предприятия "Калушавтодор". Его директор отказался комментировать ситуацию.
Как сообщалось, в Киевской области обрушился мост, повредив газопровод.
Также мы сообщали, что под Киевом рухнула автобусная остановка, едва не привалив пассажиров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Калуше ребенок упал с моста вместе с перилами". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на "стеклянном мосту" разбилась еще одна секция: опубликованы фото
Киевляне отодвинули ограду, преграждавшую вход на площадку