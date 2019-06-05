В Калуше ребенок упал с моста вместе с перилами

У девочки сотрясение мозга. В "Калушавтодоре" отмалчиваются

Пострадавшая девочка и ее мать в местной больнице. Фото: Вікна.

В центре Калуша Ивано-Франковской области вчера вечером произошло ЧП: четырехлетний ребенок упал с моста через местный ручей вместе с поврежденными перилами.

Как сообщают Вікна, по словам очевидцев, девочка прижалась к перилам моста и вместе с ними полетела вниз, в яму.

На месте происшествия

Те самые перила

Фото Степана Скибы

Пострадавшую увезли в Калушскую ЦРБ. Как сообщил замглавврача этого медучреждения Валерий Паляница, сейчас ребенок находится на лечении в детской больнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. По уточненным данным, в результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга и несколько синяков.

По словам Паляницы, последствия такого падения могли быть более серьезными.

В октябре прошлого года неизвестные разрушили металлические перила на этом же мосту, но с другой стороны, отмечает издание.

Мост находится на балансе коммунального предприятия "Калушавтодор". Его директор отказался комментировать ситуацию.

Как сообщалось, в Киевской области обрушился мост, повредив газопровод.

Также мы сообщали, что под Киевом рухнула автобусная остановка, едва не привалив пассажиров.

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