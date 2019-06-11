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В Калуше взорвали банкомат

11 июня, 18:07

Денег, правда, из него не достали

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция.

В Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. Полиция разыскивает злоумышленников.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня, около четырех часов утра, сообщают Вікна. Злоумышленники проникли внутрь банковского отделения, куда имеют доступ пользователи со Smart-картой или картой MasterCard. Затем, как рассказал начальник Калушского отдела полиции Василий Макивничук, неизвестные запустили внутрь банкомата неизвестное вещество и с помощью провода его взорвали. Но средства оттуда не похитили.

Подрывникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Днепре неизвестные взорвали банкомат, но тоже не смогли забрать из него деньги.

Напомним, в Харьковской области в ночь на 10 мая неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района. 

Подобный инцидент произошел в Бугске Львовской области. Там неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.

А в Старобельске Луганской области клиент банка взорвал гранату внутри помещения.

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Тег взрыв, ограбление, банкомат, Калуш

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