В Калуше взорвали банкомат
Денег, правда, из него не достали
В Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. Полиция разыскивает злоумышленников.
Инцидент произошел во вторник, 11 июня, около четырех часов утра, сообщают Вікна. Злоумышленники проникли внутрь банковского отделения, куда имеют доступ пользователи со Smart-картой или картой MasterCard. Затем, как рассказал начальник Калушского отдела полиции Василий Макивничук, неизвестные запустили внутрь банкомата неизвестное вещество и с помощью провода его взорвали. Но средства оттуда не похитили.
Подрывникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Днепре неизвестные взорвали банкомат, но тоже не смогли забрать из него деньги.
Напомним, в Харьковской области в ночь на 10 мая неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района.
Подобный инцидент произошел в Бугске Львовской области. Там неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.
А в Старобельске Луганской области клиент банка взорвал гранату внутри помещения.
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