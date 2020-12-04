В Каменце-Подольском спасатели тушили масштабный пожар в жилом доме (фото, видео)

В Каменце-Подольском Хмельницкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом доме, не допустив распространения огня на соседний отель и частные домовладения.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о происшествии на улице Базарной поступило 3 декабря в 23:44. На место пожара немедленно выехали спасатели.

По прибытию разведка установила, что горит кровля дома на площади 250 "квадратов". Бойцы ГСЧС безотлагательно вызвали подмогу и приступили к тушению.

Тушение осложнялось следующими факторами: позднее сообщение о пожаре, сильные порывы ветра, а также большая пожарная нагрузка.

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Однако бойцам ГСЧС удалось быстро ликвидировать огонь и спасти рядом расположенные здания.

"Всего к ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 4 единицы техники и 12 спасателей, а также две автоцистерны и трое бойцов местных пожарных команд", – добавили в ГСЧС.

Причина возгорания устанавливается. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что в Черкасской области горел частный дом. В результате пожара погибли три человека, среди них – ребенок.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

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