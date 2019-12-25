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В Карпатах из-за аномально теплой весны медведи не могут впасть в спячку

25 декабря, 04:30

Из 32 медведей в реабилитационном центре смогли заснуть только трое

/ Фото: Facebook

В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев.

Как сообщили на Facebook-странице национального природного парка "Синевир", большинство медведей продолжают ждать морозов.

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапых. Причина медвежьей бессонницы – недостаточно низкая температура воздуха", – говорится в сообщении.

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Также представители парка добавили, что настоящая зима в регионе продержала только неделю, в начале декабря, и "за это время успели впасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюрый и Потапыч".

В нацпарке объяснили также, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь провели в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

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Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ботаническом саду Запорожья под новый год расцвели субтропические растения – среди которых Калина Благоухающая, привезенная из Китая.

Обычно этот вид распускает цветы в марте, а зимой глубоко спит, однако из-за чрезвычайно теплой погоды калина проснулась.

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тепло Карпаты медведи спячка синевир реабилитационный центр

Источник: Сегодня

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