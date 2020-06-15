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В Карпатах паводок "взял в заложники" туристов с детьми: что известно

15 июня, 11:15

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Люди возвращались с отдыха на Манявском водопаде

В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней в реке Манявка значительно поднялся уровень воды. Из-за непогоды в селе Манява застряли туристы.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, вечером 14 июня туристы возвращались с отдыха на Манявском водопаде. Но им помешало внезапное повышения уровня воды в реке. В "водном" плену оказались 18 туристов, в том числе и трое детей.

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Им на помощь сразу направили спасателей Ивано-Франковского поисково-спасательного отделения: пять человек на двух единицах техники, в том числе снегоболотоход "Богун". Около полуночи 15 июня спасатели добрались к ближайшему притоку реки.

"В 6:12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей", – рассказали в ГСЧС.

А в 09:50 удалось спасти еще 12 человек, в том числе и 3 детей. Их спасатели перевели через реку.

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"Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются", - добавили спасатели.

Напомним, на днях стихия разгулялась и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

Также смотрите фото и видео, что натворила непогода во Львове.

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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Карпаты спасатели туристы непогода Ивано-Франковская область ГСЧС

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