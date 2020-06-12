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Поваленные деревья и затопленный супермаркет: что натворила непогода во Львове (фото, видео)

12 июня, 09:02

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Улицы города превратились в реки

На Львов вчера, 11 июня, обрушились сильные дожди и грозы. Непогода натворила немало беды в городе – улицы затопило, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Фото и видео последствий в своем Facebook опубликовал депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, львовские улицы затопило буквально за 20 минут. Кроме того, дождь затопил помещение супермаркета на проспекте Калины.

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Сильный ветер валил деревья на автомобили, электрические кабеля и проезжие части.

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

В частности, такие последствия непогоды заметили на улицах Чорновола, Коновальца, Лысенко, Парковой, Кривоноса, Торфяной и Тычины.

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Видео: Igor Zinkevych, Facebook
Видео: Igor Zinkevych, Facebook

Отметим, что непогода во Львове привела к трагедии – во время бури и сильного ветра погибла 28-летняя женщина.

Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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