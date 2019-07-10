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В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

10 июля, 16:54

В последующие трое суток ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы

Фото с горы Поп Иван
Фото с горы Поп Иван.

В украинских Карпатах на горе Поп Иван Черногорский, сегодня пошел снег. Об этом сообщили из Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 14:05 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха 3°С", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в последующие трое суток ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

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Тег погода, снег, Карпаты, лето, горы

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