В Карпатах намело более полуметра снега: спасатели предупредили об опасности (фото)

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В украинских Карпатах царит настоящая зима – утром 1 февраля в некоторых районах уже намело больше полуметра снега.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020, на Пожежевской (вершина Карпат –ред.) температура воздуха: -0,1 °С, ветер: северный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный", – рассказали в отделе гидропрогнозов Укргидрометцентра.

Немало снега выпало и на других вершинах. В горнолыжном курорте Плай высота снежного покрова составляет 32-43 см, а на Драгобрате – 51 см. Не меньше замело и гору Поп-Иван. Фото заснеженной вершины опубликовал в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Из-за снегопадов и метелей в Карпатах 1 и 2 февраля могут сходить лавины. В связи с этим в ГСЧС уже предупредили об опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщили спасатели.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

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