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На Говерлу в легкой куртке: в Карпатах спасли иностранного туриста

25 декабря, 13:35

Американец решил покорить самую высокую точку Украины, но чуть не погиб под снегопадом

Украинские спасатели сохранили жизнь иностранцу, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу в Карпатах.

Инцидент произошел 24 декабря – около 12:30 турист из США обратился в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям с просьбой о помощи.

По словам мужчины, утром того дня он вышел со спортивной базы "Заросляк", чтобы покорить Говерлу – он шел по "зеленому" маршруту, но заблудился.

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После этого на поиски американца снарядили группу из шести спасателей Ворохтянского отряда со спецтехникой.

Спустя менее трех часов заблудившегося туриста удалось найти и в удовлетворительном состоянии спустить с горы. Как видно на фото, мужчин был одет в не по-зимнему легкую куртку и шел даже без шапки.

К тому моменту в Карпатах начался снегопад, поэтому иностранец мог не выжить. В немалой мере его спасло то, что он обратился за помощью до наступления сумерек, отметили в ГСЧС.

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Карпаты туристы говерла снегопад метель ГСЧС

Источник: Сегодня

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