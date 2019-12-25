На Говерлу в легкой куртке: в Карпатах спасли иностранного туриста

Американец решил покорить самую высокую точку Украины, но чуть не погиб под снегопадом

Украинские спасатели сохранили жизнь иностранцу, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу в Карпатах.

Инцидент произошел 24 декабря – около 12:30 турист из США обратился в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям с просьбой о помощи.

По словам мужчины, утром того дня он вышел со спортивной базы "Заросляк", чтобы покорить Говерлу – он шел по "зеленому" маршруту, но заблудился.

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После этого на поиски американца снарядили группу из шести спасателей Ворохтянского отряда со спецтехникой.

Спустя менее трех часов заблудившегося туриста удалось найти и в удовлетворительном состоянии спустить с горы. Как видно на фото, мужчин был одет в не по-зимнему легкую куртку и шел даже без шапки.

К тому моменту в Карпатах начался снегопад, поэтому иностранец мог не выжить. В немалой мере его спасло то, что он обратился за помощью до наступления сумерек, отметили в ГСЧС.

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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