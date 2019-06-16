В Карпатах прошел 50-й фестиваль "Полонинське літо": появились яркие фото

Инициаторами проведения мероприятия стали производители брынзы



























В селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области прошел 50-й фестиваль "Полонинське літо". Ежегодно на мероприятие съезжаются около 20 тысяч посетителей, для которых предусмотрена программа с песнями, танцами и гуцульскими забавами.

Также на фестивале активно идет торговля – здесь и бытовые изделия, и одежда, и сувениры, но главным товаром была, без сомнения, брынза. С 1969 года, когда акция прошла впервые, миссия фестиваля остается без изменений – популяризация полонинского хозяйства.

С середины мая до середины сентября пастухи проводят лето на полонинах, пыпасая и присматривая за овцами и коровами, и там же готовят традиционные гуцульские сыры: будз, вурду и брынзу из овечьего и коровьего молока.

Особым нынешний фестиваль стал еще и потому, что впервые сыры на нем продавали производители, которые объединились в две ассоциации, чтобы зарегистрировать географические определения на гуцульскую овечью и коровью брынзу.

Географическое определение является своего рода международным "знаком качества", который, кроме всего прочего, свидетельствует о долгой традиции производства и привязанности качества продукта с территорией, где его производят.

Привлечь внимание к этому продукту должен конкурс на лучшую брынзу, а открыть новые гастрономические горизонты помогают мастер-классы по приготовлению нетрадиционных блюд с брынзой при участии шеф-поваров ведущих ресторанов Украины.

На фестивале побывал пятый президент Украины Петр Порошенко, а призы победителям конкурса на лучшую брынзу приобретались за средства Европейского Союза.

Иван Гайвидович специально для сайта "Сегодня"

Ранее мы писали, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве открылась выставка живых тропических бабочек "Тропики за стеклом".

Также мы писали, что в Украине культуре сортировки мусора начали учить даже в детских садах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Карпатах прошел 50-й фестиваль "Полонинське літо": появились яркие фото". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"