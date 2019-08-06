Мальчик получил травму высоко в горах во время заготовки дров

/ Фото: ГСЧС

В Карпатах спасли десятилетнего туриста из Днепра https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Screenshot_2019-08-06%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%2010-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83,%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Screenshot_2019-08-06%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%2010-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83,%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85.png 2019-08-06T17:49:00+03:00 Запад Мальчик получил травму высоко в горах во время заготовки дров

На Закарпатье, в районе горы Говерла Раховского района спасли туриста. Во время прохождения туристического маршрута травмировал ногу и не мог двигаться 10-летний мальчик из г. Днепр. Парень получил травму во время заготовки дров.

"Об этом спасателей в телефонном режиме сообщила его мать. Они вместе с сыном путешествовали Карпатами в составе группы из 10 человек", – сообщают в ГСЧС.

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На помощь ребенку отправили пять специалистов горно-поискового отделения с. Лазещина, автомобиль Nissan Patrol и квадроцикл. Спасатели добрались до пострадавшего мальчика, оказали ему доврачебную помощь и транспортировали с мамой в больницу поселка Ясиня, где передали медикам.

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Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат, шли несколько суток.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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