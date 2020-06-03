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В Карпатах выпал летний снег и ударили морозы: появилось фото

3 июня, 09:39

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Из-за непогоды видимость в горах ограничена до 30 метров

Непогода, которая бушует в Украине не первый день, не обошла и горы. В Карпатах в первые дни лета ударили морозы и идет снег. Фото заснеженной вершины в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:30 03.06.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер Юго-западный 12 м / с. Температура воздуха -1 ° С. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост, Facebook

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра.

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Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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