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На Украину снова обрушатся дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

3 июня, 07:32

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 22 градусов тепла

В Украину после небольшого прояснения снова вернулись дожди и грозы. 3 июня, по прогнозам синоптиков, осадки будут по всей стране. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Умеренные дожди ожидаются в западных, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

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Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. В западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются 11-16 градусов тепла. Теплее будет в юго-восточных регионах – тут прогреет до 22 градусов тепла. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат – на протяжении суток 1-6 градусов тепла.

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Фото: Reuters/Marijan Murat

Ветер в стране синоптики прогнозируют преимущественно южный, со скоростью 7-12 м/с.

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. В частности, в этом году ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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