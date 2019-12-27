В Карпатах выпало полметра снега: появилось фото

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало около полуметра снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"На г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северо-западный, 7 м / с. Температура воздуха 10 градусов мороза", – говорится в сообщении.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост, Facebook

Спасатели отметили, что высота покрова достигает 50 см, а сам снег рыхлый.

Кроме того, снегом засыпало горнолыжные курорты в Карпатах. Укрытые снежным покровом горы можно увидеть по установленных на курортах видеокамерах, но выпавшего снега пока недостаточно, чтобы запускать туристов. Единственный курорт, который сейчас принимает лыжников – Буковель.

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