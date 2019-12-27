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В Карпатах выпало полметра снега: появилось фото

27 декабря, 12:56

Снегом понемногу покрываются карпатские курорты

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало около полуметра снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"На г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северо-западный, 7 м / с. Температура воздуха 10 градусов мороза", – говорится в сообщении.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост, Facebook

Спасатели отметили, что высота покрова достигает 50 см, а сам снег рыхлый.

Кроме того, снегом засыпало горнолыжные курорты в Карпатах. Укрытые снежным покровом горы можно увидеть по установленных на курортах видеокамерах, но выпавшего снега пока недостаточно, чтобы запускать туристов. Единственный курорт, который сейчас принимает лыжников – Буковель.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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фото снег Карпаты гора Закарпатская область

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