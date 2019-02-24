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В Карпатах завершили операцию по спасению туристов: опубликованы фото

Сегодня, 16:30

Спасатели успешно доставили туристов к подножию горы

В Карпатах завершили операцию по спасению туристов: опубликованы фото Запад Спасатели успешно доставили туристов к подножию горы

В Карпатах завершилась операция по спасению туристов, которые едва не погибли при восхождении на гору Поп Иван. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, четверо участников группы, а также тела двух погибших были благополучно доставлены к подножью горы.

"Пострадавшие четыре человека доставлены в урочище Погорелец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания", – говорится в сообщении.

Отметим, что в операции по спасению туристов участвовали 36 спасателей, один волонтер и шесть единиц техники.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

Стоит отметить, что в настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия – около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигает двух метров. Ожидается, что эвакуация оставшихся туристов будет проведена 24 февраля, когда погода улучшится.

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Тег Карпаты, спасатели, туристы

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