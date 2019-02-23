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В Карпатах двое туристов погибли от обморожения

Сегодня, 02:45

В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Фото: Pixabay
В Карпатах двое туристов погибли от обморожения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/091/968/5c70919684f8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/091/968/5c70919684f8e.jpg Запад В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в результате обморожение в горах Карпат погибло двое туристов.

По данным ГСЧС, на спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек. Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения. Двое из них погибли.

Отметим, в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

Накануне спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Ранее в Закарпатской области  спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Карпаты, туристы, обморожение

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