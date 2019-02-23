В Карпатах двое туристов погибли от обморожения
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в результате обморожение в горах Карпат погибло двое туристов.
По данным ГСЧС, на спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек. Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения. Двое из них погибли.
Отметим, в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
Накануне спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Карпатах двое туристов погибли от обморожения". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей
В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра
Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет