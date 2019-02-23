В Житомирской области вспыхнул дом: погиб мужчина
Пламя охватило 20 "квадратов" одноэтажного здания
В Житомирской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно 23 сегодня в 8:02. Как выяснилось, пламя охватило частную хозяйственную постройку в селе Очеретянка Пулинского района. Прибывшим на место спасателям в 8:26 удалось локализовать пожар, а в 9:34 его полностью ликвидировали. Огонь успел уничтожить 20 квадратных метров крыши здания.
"Во время проведения разведки внутри помещения, на полу, они обнаружили тело 45-летнего владельца без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС.
Предварительной причиной пожара спасатели назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательные обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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