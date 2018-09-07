В Коломые столкнулись микроавтобус и легковушка: погибли двое детей

Еще восемь человек в результате ДТП пострадали

На объездной дороге в Коломые Ивано-Франсковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Три человека погибли, восемь получили травмы. О этом сообщает пресс-служба местного ГСЧС.

ДТП произошло сегодня около в 15:36 на объездной дороге в Коломыи. На трассе столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль Renault Mеgane и микроавтобус Mercedes.

Как сообщили спасатели, в результате аварии погибли два ребенка возрастом 5-6 лет. По информации медиков, еще один человек умер по дороге в лечебное учреждение. Кроме того, еще восемь человек получили травмы.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.