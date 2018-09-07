Жуткое столкновение легковушек в Одесской области: погибли три человека

Сегодня, 13:11

Тела погибших спасателям пришлось "вырезать" из искореженного автомобиля

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области столкнулись две легковушки. Погибли три человека, еще два находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 6 сентября в 23:04 в Овидиопольском районе на трассе "Одесса-Черноморск". В результате столкновения погибли водитель и два пассажира одной из легковушек. Бойцам ГСЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента доставать тела из автомобиля. Водитель и пассажир другого автомобиля пострадали: их госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. От ГСЧС привлекалось две единицы пожарно-спасательной техники и девять человек личного состава", – отметили в ГСЧС.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.  

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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