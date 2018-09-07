В Тернопольской области столкнулись легковушка и внедорожник: два человека погибли

В Тернопольской области столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, в результате чего два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 7:00 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава Русская". По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу, столкнувшись с внедорожником Mitsubishi Outlander.

В результате столкновения 21-летний водитель и 38-летний пассажир одного из автомобилей погибли на месте ДТП. А 49-летнего водителя другой иномарки с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Причины ДТП установит следствие. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УК", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.