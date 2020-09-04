В "красном" Ивано-Франковске отказались от карантина: что хотят открыть

Несмотря на то, что Ивано-Франковск находится в "красной" зоне карантина, местные власти планируют разрешить работу школ и детских садов. Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября.
"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", – заявил мэр города Руслан Марцинкив на брифинге 4 сентября.
Он отметил, что работу школ и детских садов планируют разрешить с 13 сентября.
Кроме того, городской совет Ивано-Франковска подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабинет министров Украины. В заявлении оспаривается попадание города в "красную зону".
По словам Руслана Марцинкива, по той же причине в суд также планируют подать местные власти Тернополя.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске решили продолжить школьные каникулы до 11 сентября.
Кроме того, в Ивано-Франковске недовольные бизнесмены вышли с протестом под стены полиции. Предприниматели просили не закрывать их заведения.
Толчком к акции стал рейд стражей порядка по центру города, в ходе которого они требовали закрыть кофейни, рестораны, кинотеатры и непродуктовые магазины.
Напомним, в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.
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