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В "красном" Ивано-Франковске отказались от карантина: что хотят открыть

4 сентября, 16:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местные власти продолжают протестовать против усиления противоэпидемических мер

Несмотря на то, что Ивано-Франковск находится в "красной" зоне карантина, местные власти планируют разрешить работу школ и детских садов. Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября.

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"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", – заявил мэр города Руслан Марцинкив на брифинге 4 сентября.

Он отметил, что работу школ и детских садов планируют разрешить с 13 сентября.

Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Кроме того, городской совет Ивано-Франковска подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабинет министров Украины. В заявлении оспаривается попадание города в "красную зону".

По словам Руслана Марцинкива, по той же причине в суд также планируют подать местные власти Тернополя.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске решили продолжить школьные каникулы до 11 сентября.

Кроме того, в Ивано-Франковске недовольные бизнесмены вышли с протестом под стены полиции. Предприниматели просили не закрывать их заведения.

Толчком к акции стал рейд стражей порядка по центру города, в ходе которого они требовали закрыть кофейни, рестораны, кинотеатры и непродуктовые магазины.

Напомним, в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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