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В "красном" Тернополе за нарушение карантина массово штрафуют школы и садики

9 сентября, 13:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руководителей учебных учреждений могут привлечь к уголовной ответственности

Несмотря на то, что Тернополь внесли в список "красных" эпидемиологических зон карантина, в городе продолжают работать школы и садики. В связи с этим правоохранители начали штрафовать руководителей данных учреждений.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, с 7 сентября на дистанционное обучение в районах "красной" зоны перешло 243 учреждения образования, к которым относятся дошкольные и внешкольные учебные заведения.

Однако в самом Тернополе школы и садики остались открытыми, поэтому 8 сентября туда наведались правоохранители.

"Протоколы о несоблюдении карантинных мероприятий составили на руководителей 31 школы и 12 садиков", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в полиции отметили, что если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор учебного заведения.

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Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области местные жители протестуют против карантина.

Также напомним, в "красном" Тернополе решили не ужесточать карантин. Смотрите сидео с заседания на котором было принято данное решение:

Видео: Facebook мэрии Тернополя

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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