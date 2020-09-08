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В Тернопольской области местные жители протестуют против карантина (фото)

8 сентября, 16:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Митинг прошел под зданием районной администрации

В Бучацком районе Тернопольской области, который относится к "красной" эпидемиологической зоне, около сотни людей собрались на акцию протеста из-за карантина. Они требовали восстановить работу школ и детских садов. Об этом рассказал житель Бучача Богдан Паращук, пишет "Суспильне".

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Акция протеста прошла возле здания районной государственной администрации.

"Родители хотят пообщаться с руководительницей райгосадминистрации Еленой Кравчук. Пока к людям вышел только заместитель председателя Бучачской райсовета Василий Вонсяк", - говорит Паращук.

/ Фото: Суспільне

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Напомним, в этот же день из-за карантина протестовали жители Кицманского района Черновицкой области, который также относится к "красной" карантинной зоне. Они утверждали, что многие родители не имеют технических возможностей для дистанционного обучения детей и просили у местных властей вернуть уроки в школе.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Также бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не закрывать общественные заведения и не превращать их в банкротов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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фото протесты Тернополь карантин зона тернопольская область
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