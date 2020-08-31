В "красной" зоне на Буковине отказались ужесточать карантин

В Глыбоцком районе продолжают работать детсады и заведения общепита

В Черновицкой области Глыбоцкая объединенная территориальная громада, которую внесли в "красную" карантинную зону, не стала закрывать детские сады и заведения общественного питания.

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При этом в местных школах решили продлить летние каникулы на неделю, до 7 сентября. Об этом рассказал руководитель ОТГ Григорий Ванзуряк, сообщает "Суспільне".

По его словам, за почти месяц работы детских садиков не было ни одного случая инфицирования среди малышей. Поэтому детсады продолжат работу.

В то же время, педагогический совет решил продлить каникулы в школах, несмотря на то, что "красная" зона предполагает дистанционное обучение.

Между тем, по словам директора областного управления департамента образования Надежды Периус, в ОТГ не могут самовольно отсрочить начало учебы.

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Стоит добавить, что по состоянию на 31 августа полиция не составила ни одного административного протокола за нарушение карантина. Как заявила спикер районного отделения Нацполиции Анастасии Куделько, копы проводят разъяснительную работу среди жителей ОТГ.

Напомним, ранее в Черновцах предприниматели вышли на акцию против ужесточения карантина. Они выступали против закрытия учебных заведений, общественного транспорта, заведений питания и торговли.

Между тем, абитуриенты в Черновцах игнорировали карантин: под университетом столи сотни людей. Они пытались сдать документы для официального зачисления.

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