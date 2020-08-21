В "красных" Черновцах люди выступили против усиления карантина (фото, видео)

Бизнесмены требовали не ужесточать ограничений и дать им работать

В Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов.

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Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров. Об этом сообщает "Молодой буковинец".

"Мы против того, чтобы нас закрывали. А какие деньги платить налоги и кредиты? Хватит того, что мы просидели дома целых два месяца. Экономика и без того убита!" – заявила одна из участниц.

В свою очередь, первый заместитель Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк напомнил, что с понедельника (24 августа – Ред.) в городе должны остановить работу заведения питания, школы, детсады, а общественный транспорт будет работать только в режиме спецперевозок. Кроме того, запрещаются массовые мероприятия.

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"Мы должны понимать всю серьезность этой проблемы, потому прошу вас согласиться на карантин", - сказал чиновник.

В ответ митингующие разразились шквалом возмущенных криков.

"У вас нет совести! За что платить коммуналку, за что кормить детей? Я хочу работать!" – возмущались участники.

Видео: Суспільне.Буковина

Тем временем, в Сети появилось обращение главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, который заявил местным жителям, что для них настал час ответственности за беспечность.

"Сложилась такая ситуация, потому что, очевидно, немало буковинцев пользуются в жизни принципом, "чему быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, пойти на службу в церкви, и это все без маски. Потому что я так хочу, потому что все так делают", - написал он в своем Facebook.

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"Что ж, настало время ответственности за принятые ранее решения. Количество заболевших растет", - резюмировал чиновник.

Напомним, в предыдущий раз зоны карантина в Украине обновлялись 13 августа – тогда Киев оказался "желтым", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях. При этом изначально планировалось, что деление зон будет пересматриваться раз в 14 дней.

Кроме того, как мы уже писали, Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Раньше было четыре критерия, сейчас их три.

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