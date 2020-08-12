В Украине изменили критерии определения уровня заболеваемости COVID-19

Раньше было четыре критерия, сейчас их три

В Украине изменили критерии для определения зон карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один – уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сообщал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, Кабмин внес изменения в адаптивный карантин. Теперь уровень заболеваемости будет определяться по трем показателям:

заполненность коек;

уровень тестирования;

уровень новых заболеваний на 100 000 населения за 14 дней.

Остальные критерии остаются практически такими, как и были: среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней (раньше было пять дней); показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень – 40 случаев на 100 тыс. населения в течение 14 дней; если заполняемость коек более 50% – вводится "оранжевый" уровень, если более 75% – "красный".

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Комиссия принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней, а решение об ослаблении уровня опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. На данный момент девять регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Так, сейчас не готовы к ослаблению карантинных ограничений Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.

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