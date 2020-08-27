В "красных" Черновцах снова начал ходить общественный транспорт

Пассажиры теперь должны показать водителю справку с места работы

В Черновцах сегодня, 27 августа, возобновили движение троллейбусов, которые накануне перестали ходить. Также на линии вышли и маршрутки.

Реклама

Как сообщает molbuk.ua, ссылаясь на заместителя городского головы Дмитрия Сирмана, общественный транспорт курсирует в режиме специальных перевозок. Перед посадкой пассажир должен показать водителю специальный проездной или справку с места работы.

"В первую очередь приоритет – для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – добавил заместитель городского головы.

Напомним, в Черновцах вчера, 26 августа, примерно в 12:00 прекратил работу весь общественный транспорт.

В тренде В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)

Движение троллейбусов было прекращено после того, как сотрудники патрульной полиции остановили водителя троллейбуса и пытались наложить на него протокол об административном правонарушении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Состояние инфицированных стабильное.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама