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В "красных" Черновцах снова начал ходить общественный транспорт

27 августа, 10:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пассажиры теперь должны показать водителю справку с места работы

В Черновцах сегодня, 27 августа, возобновили движение троллейбусов, которые накануне перестали ходить. Также на линии вышли и маршрутки.

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Как сообщает molbuk.ua, ссылаясь на заместителя городского головы Дмитрия Сирмана, общественный транспорт курсирует в режиме специальных перевозок. Перед посадкой пассажир должен показать водителю специальный проездной или справку с места работы.

"В первую очередь приоритет – для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – добавил заместитель городского головы.

Напомним, в Черновцах вчера, 26 августа, примерно в 12:00 прекратил работу весь общественный транспорт.

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Движение троллейбусов было прекращено после того, как сотрудники патрульной полиции остановили водителя троллейбуса и пытались наложить на него протокол об административном правонарушении.

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Ранее мы сообщали, что на Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Состояние инфицированных стабильное.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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