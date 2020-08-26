Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусы

Полиция остановила троллейбусы и предупредила водителей об ответственности

В Черновцах, несмотря на смягчение карантина, по распоряжению сотрудников патрульной полиции остановилось движение троллейбусов.

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Копы предупредили водителей об ответственности, заявил исполняющий обязанности директора троллейбусного управления города Сергей Ивашина, сообщает "Молодой буковинец".

По его словам, полиция запретила перевозку пассажиров, поскольку Черновцы находятся в "красной" зоне.

При этом на вопрос, почему копы не обратили внимания на распоряжение городского совета об ослаблении карантинных ограничений, чиновник ответил: "Полиция подчиняется непосредственно Киеву".

Ивашина сообщил, что один из троллейбусов был остановлен патрульными в районе Калиновского рынка.

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"Они хотели уже составлять на него (водителя. – Ред.) протокол. Нам удалось его "отмазать", однако водителю пришлось высадить пассажиров", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что все троллейбусы до обеда 26 августа курсировали в обычном режиме, однако потом прекратили поездки.

Также было опубликовано сообщение о прекращении перевозок и на странице Черновицкого троллейбусного управления в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, что у стен черновицкой мэрии сотни людей устроили акцию протеста с требованием не вводить дополнительные ограничения.

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Также стоит напомнить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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