Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусы

26 августа, 14:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полиция остановила троллейбусы и предупредила водителей об ответственности

В Черновцах, несмотря на смягчение карантина, по распоряжению сотрудников патрульной полиции остановилось движение троллейбусов.

Реклама

Копы предупредили водителей об ответственности, заявил исполняющий обязанности директора троллейбусного управления города Сергей Ивашина, сообщает "Молодой буковинец".

По его словам, полиция запретила перевозку пассажиров, поскольку Черновцы находятся в "красной" зоне.

При этом на вопрос, почему копы не обратили внимания на распоряжение городского совета об ослаблении карантинных ограничений, чиновник ответил: "Полиция подчиняется непосредственно Киеву".

Ивашина сообщил, что один из троллейбусов был остановлен патрульными в районе Калиновского рынка.

Реклама

"Они хотели уже составлять на него (водителя. – Ред.) протокол. Нам удалось его "отмазать", однако водителю пришлось высадить пассажиров", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что все троллейбусы до обеда 26 августа курсировали в обычном режиме, однако потом прекратили поездки.

Также было опубликовано сообщение о прекращении перевозок и на странице Черновицкого троллейбусного управления в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, что у стен черновицкой мэрии сотни людей устроили акцию протеста с требованием не вводить дополнительные ограничения.

Реклама

Также стоит напомнить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт троллейбус карантин Черновцы коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с четырех станций: списокТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять