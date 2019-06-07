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В курортном Моршине от удара молнии погибла женщина

7 июня, 16:31

Трагедия произошла во время грозы прямо у дома погибшей

Фото: Pixabay

В курортном городе Моршин во Львовской области 7 июня от удара молнии во время грозы погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, около 12 часов медики передали копам информацию о том, что на собственном приусадебном участке от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.

В свою очередь, по информации координатора общественной организации "Варта-1", депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, молния женщину, которая во время грозы находилась возле улицы Данилы Галицкого. Пострадавшая умерла на месте.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области молния попала в здание детского сада. А в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате мужчина умер, а женщина оказалась в больнице. также мы сообщали о том, как в Ровенской области от удара молнии сгорел дом полицейского.


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Тег молния, удар молнии, Львовская область, Моршин

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