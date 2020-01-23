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В Луцке била аномальная январская гроза: реакция соцсетей

23 января, 00:36

Удивлены жители города обсуждают погоду в социальных сетях

/ Фото: Pexels

Вечером 22 января в Луцке состоялась гроза, несмотря на то, что на дворе шел мокрый снег.

Об этом удивлены жители города сообщили в социальных сетях

В городе прошла настоящая гроза, несмотря на январь, ведь шел дождь, местами со шквальным ветром, мокрым снегом и молниями. Некоторые добавляют, что наблюдали еще и град.

Данные из онлайн-сервиса отслеживания молний подтвердили информацию об ударах молний.

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В общем горожане сходятся во мнении, что такая ситуация похожа на известную сказку "12 месяцев".

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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погода ветер снег молния Луцк гроза град гром снег с дождем

Источник: Сегодня

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