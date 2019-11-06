В Луцке дерзкий грабитель обчистил спортлото: видео

Меньше чем за минуту грабитель вынес из спортлото 17 тысяч гривен

Реклама

Дерзкое ограбление спортлото в Луцке – вор вынес 17 тысяч гривен. Инцидент произошел утром, когда в помещении еще никого не было. Оператор принял мужчину за клиента. Тот неторопливо подошел к кассе и уже через мгновение напал на кассира. Потом забрал из ящика деньги. Все продолжалось меньше минуты. Напавшего разыскивают правохранители.

Неля Федорчук, заведующая приемным отделением Луцкой городской клинической больницы:

"Пациент был осмотрен дежурным врачом, нейрохирургом, обследован. Там были ушибы лица, мягких тканей, скулового участка, скуловой области, височной области".

Ограбления в Украине случаются каждый день, хотя полиция регулярно ловит преступников. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что как в Киевской области задержали банду дерзких грабителей.Один из воров изо всех сил ударил женщину кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом, чтобы попасть в ее дом.

Кроме того, не так давно в Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама