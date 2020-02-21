В Луцке из-за Дня памяти Героев Небесной сотни перенесли открытие стриптиз-клуба

В Луцке в связи с чествованием памяти Героев Небесной Сотни перенесли открытие нового стриптиз-клуба "Спокуса".

"Ночной клуб Hollywood сообщает о том, что график работы заведения, в связи с Днем памяти Героев Небесной Сотни, 20.02 2020 будет изменен. 20.02.2020 клуб работать не будет, а также открытие клуба "Спокуса" и все действа связанные с этим открытием переносятся на пятницу, 21 февраля. Давайте достойно почтим память Героев, ведь мы в вечном долгу перед их светлой памятью", – говорится на официальной странице клуба Hollywood в Facebook.

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память героев Небесной сотни:

Видео: facebook.com/babaandkit

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