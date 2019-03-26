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В Луцке копы нашли детей, которые нетрезвыми гуляли по городу

Сегодня, 16:44

Инспекторы установили их личности, связались с родными и сообщили об инциденте работникам ювенальной превенции

Фото: Нацполиция
В Луцке копы нашли детей, которые нетрезвыми гуляли по городу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a3a/584/5c9a3a5841bec.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a3a/584/5c9a3a5841bec.png Запад Инспекторы установили их личности, связались с родными и сообщили об инциденте работникам ювенальной превенции

На днях в областном центре Волыни на проспекте Соборности патрульные заметили трех подростков, которые шли по улице, громко кричали и ругались. К тому же, у детей имелись все признаки сильного опьянения.

Инспекторы установили их личности, связались с родными и  сообщили об инциденте работникам ювенальной превенции. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

Подросткам не более 13, 14 и 16 лет, один из них – сирота, которого воспитывает бабушка. Парней  доставили в отделение полиции для установления детальных обстоятельств. На родителей и опекуншу составлены соответствующие протоколы.

Напомним, не так давно во Львовской области пьяные дети подожгли школу.

Также мы писали, что во Львовской области трое детей до полусмерти упились спиртным.

Кроме этого, сообщалось, что в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП. "Водитель", севшая за руль, не имела ни опыта вождения, ни водительских прав, и через 10 минут после "старта" врезалась в другое авто.

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Тег дети, Волынь, Луцк, копы

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