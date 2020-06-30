В Луцке люди часами стоят в очереди за тестом на COVID-19 (фото)

В очереди стояли желающие проверить здоровье, военнослужащие, а также желающие выехать за границу

В Луцке, где ранее умерла роженица с осложнениями коронавируса, под стенами Волынского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом десятки людей часами ожидали своей очереди, чтобы сдать тест на COVID-19 – эти центры подключили к борьбе с эпидемией коронавируса для скорейшей обработки анализов.

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Как сообщает "Суспільне.Волинь", в очереди собралось более 30 человек. Одна из женщин в очереди, которая решила сдать тест, призналась, что на протяжении нескольких дней у нее сохраняется повышенная температура, а семейный врач рекомендовал ей сдать соответствующие анализы.

"Я звонила на горячую линию, в неотложную помощь – никто ко мне не приехал. Пришла к семейному врачу – сказали: если я хочу знать для себя, могу поехать и сдать в центр СПИДа на Воли (центральном проспекте Луцка. – Ред.)", - рассказала она.

По словам лучанки, она оказалась единственной, кто был заинтересован в том, чтобы знать – больна она или нет.

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"Но я еду в транспорте. Я не гарантирую, что я не больна. Приехала сюда – и тут такая очередь. И это я стою на таком сквозняке уже два часа", - возмутилась она.

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Среди людей, стоявших в очереди, были не только те, кто решил проверить себя на инфекцию, но и те, кто приехал по направлению врача, а также военнослужащие и желающие выехать за границу.

По словам главврача лаборатории Елены Макаренко, в центре противодействия СПИДу ежедневно делают до 100 анализов.

"Мы пытаемся придерживаться всех противоэпидемических правил, дистанции между людьми, что привело к возникновению очереди на улице. И в пролете лестничном стоят, это нежелательно. Максимум 3-4 человека по очереди, чтобы заходили", – объяснила она.

Отметим, что в Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

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