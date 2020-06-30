В Луцке от коронавируса умерла роженица: без матери остались пятеро детей

Врачи несколько дней боролись за жизнь женщины, но не смогли ее спасти

В Луцкой областной больнице от осложнений коронавируса в отделении для тяжелобольных умерла 39-летняя роженица из Млыновского района Ровенской области.

Об этом сообщил председатель Подлозцевской объединенной территориальной громады Николай Костюкевич в своем Facebook.

По его словам, Анна Сад жила в селе Тополье. После ее смерти без мамы остались пятеро детей.

"Женщина приехала в родильный дом Луцка, чтобы родить дочку, но неожиданной стала инфекционная болезнь, ребенок родился благодаря кесаревому сечению здоровым и сейчас находится в родильном доме. Врачи почти шесть дней боролись за жизнь", - написал он.

В свою очередь начальник управления здравоохранения Луцкого горсовета Владимир Лотвин рассказал, что причиной смерти женщины стали осложнения от коронавируса, сообщает "Суспільне Волині".

Медик отметил, что инфекцию у женщины заподозрили после родов и взяли у нее материал для тестирования.

"Была переведена в областную клиническую больницу. В роддоме точно она не умирала", - отметил Лотвин.

По словам директора областной больницы Александра Дударя, состояние женщины было крайне тяжелым, она находилась в реанимации.

"Мы ее забирали с низкой сатурацией кислорода, с COVID, но, к сожалению, она была с довольно слабо выраженной сопутствующей патологией, плюс такие психо-поведенческие расстройства, и потому тяжелая была она", - заявил он.

Отметим, что в Украине за сутки было зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться