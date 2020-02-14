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В Луцке мужчина торговал оружием через "Новую почту": видео

14 февраля, 15:07

«Товар» злоумышленник отправлял по всей Украине

Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

В Луцке задержали торговца оружием – мужчина отправлял товар через "Новую почту". Клиенты у преступника были в Хмельницкой, Николаевской и Закарпатской областях.

Разоблачили торговца благодаря камерам наблюдения в отделении "Новой почты" в Луцке. На видео попало то, как он отправлял посылки с нелегальным оружием. Позже выяснилось, что мужчина сам изготавливал оружие, пистолетные патроны и переделывал пневматическое оружие на огнестрельное. Всем этим он занимался в своем доме.

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Ранее мы писали, что в Харькове 62-летний пенсионер хранил дома и продавал оружие. Мужчину задержали во время продажи очередному покупателю ружья "Мосина" и патронов. За них он получил 7000 гривен.

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А в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киевебыл задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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