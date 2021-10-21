В Луцке мужчина удалил женщину из группы в соцсети: пришлось вызвать полицию

Из-за инцидента женщина решила обратиться к правоохранителям

Женщину возмутил поступок мужчины, который удалил ее из сообщества ОСМД/Коллаж: Сегодня

В Луцке, где школьник жестоко избил мальчика, из-за конфликта между соседями вызвали полицию. Инцидент произошел поздно вечером 19 октября.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Волынской области.

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Из-за чего произошел конфликт?

Выяснилось, что у соседей возник конфликт, потому что мужчина удалил женщину из группы участников ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) в одной из соцсетей.

Действия правоохранителей

Полицейские выслушали всех участников конфликта. Они выяснили детали, пообщались с гражданами и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению.

Скандал из-за бирки в роддоме

В Нововолынске Волынской области в роддоме из-за скандала решили поменять дизайн бирок для новорожденных.

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Ранее на бирке было указано имя ребенка, дата рождения, время и вес. Также написано, что "продукт" содержит 50% от мамы и 50% от папы и сделан с любовью.

Не все положительно оценили творческий подход работников роддома. В частности, глава секретариата депутатского объединения "Защита прав ребенка — приоритет государства" Людмила Волынец отметила, что не воспринимает такое отношение к рождению человека.

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