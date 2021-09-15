Друзья снимали и кричали "Бей еще". На Волыни школьник жестоко избил мальчика – видео

В школе уже начали разбираться с детьми и их родителями. Мать пострадавшего заявила, что претензий к семье нападавшего не имеет

В Луцке школьник повалил мальчика на землю и начал избивать. Коллаж "Сегодня"

В Луцке в школе № 16 между школьниками завязалась драка, в результате которой один начал бить другого кулаками в голову и ногами по почкам. В это время вокруг стояли другие ученики и призывали подростка бить сильнее.

Видео драки опубликовали в Telegram-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

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Как произошла драка

Драку дети устроили на территории школьного сада. Как видно на записи, один мальчик повалил на землю другого и бил ногами и кулаками в голову и по почкам. Очевидцы неравного боя не только не пытались прекратить драку, но и подбадривали одного из них, советовали, куда надо ударить, и снимали избиение на видео.

"Зрители" драки кричали:"С ноги х*ярь", "Еще бей, еще".

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Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Что говорят о драке в школе?

Директор учебного заведения Василий Троцкий сообщил, что драки в их школе случаются не часто, а с родителями участников конфликта уже провели беседу. Он уточнил, что подрались "учащиеся среднего звена": во время перемены они поссорились, а уже после уроков устроили драку.

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К счастью, избитый мальчик не получил тяжелых травм.

"Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет гораздо сложнее, но он обратился к медсестре вчера и сказал, что упал. Сегодня она его осмотрела – и признаков избиения как таковых нету. Мальчик на обучении сегодня", – рассказал Василий Троцкий.

В школе уже создали специальную комиссию по расследованию инцидента.

"Мама пострадавшего мальчика сказала, что претензий к обидчику ее сына не имеет, но хочет, чтобы мы во всем разобрались. Поэтому сегодня на совете профилактики этот вопрос будет поднят вместе с родителями", – отметил Троцкий.

Также с детьми будут говорить об их речи, так как мальчики на видео употребляли много нецензурных слов.

Буллинг в Украине

Согласно исследованию ЮНИСЕФ:

67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с буллингом;

24% детей стали жертвами буллинга;

48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;

44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;

большинство детей преследуют за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети.

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