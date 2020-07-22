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В Луцке ослабили карантин: что изменилось

22 июля, 18:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В городе открываются кинотеатры

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет темпов распространения в Украине. Тем не менее во многих регионах смягчают карантин. Так, в Луцке городской совет разрешил ослабить карантин в церквях и открыть кинотеатры. Об этом сообщил советник городского головы Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

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"Только что решением сессии проголосовали за уменьшение норматива площади с 10 кв. м площади храма на одного человека до 5 кв. м площади храма на одного человека во время посещения богослужений", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрешили работу кинотеатров с соблюдением карантинных ограничений.

Отметим, всего с начала эпидемии в регионе опасную инфекцию подхватили 3359 человек.

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Ранее мы сообщали, что в Украине болеют COVID-19 не только пожилые люди, но и беременные женщины, которые составляют особенно сложную группу пациентов. Больше всего больных беременных зарегистрировано в Киеве, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Волынской и Тернопольской областях.

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карантин Луцк Западная Украина коронавирус ограничения COVID-19

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