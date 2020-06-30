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Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

30 июня, 09:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние дни эпидемия идет на спад, количество больных уменьшается

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 29 июня в Украине было 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев – 1147, выздоровели 19 027 человек. Только за воскресенье зафиксировано 646 новых случаев и 18 человека умерли. При этом в Киеве коронавирус отступает – Кличко отметил позитивную статистику.

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Небольшой рост после резкого снижения: новые данные о COVID-19 в Украине

В Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, доходило до более чем 1100 случаев. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина". Но в последние дни эпидемия начала понемногу спадать: 948 новых больных за пятницу, 917 – за субботу, в воскресенье – 646. В то же время Максим Степанов объяснял, почему после ослабления карантина в Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка.

Чи чекає на Україну друга хвиля коронавірусу і посилення карантину?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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