В Луцке парень разрисовал остановку: "сдала" его родная мать (видео)

Осознав поступок, подросток обязался осуществить очистку "умных остановок" от надписей

В Луцке парень разрисовал остановку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луцке парень разрисовал остановку общественного транспорта. В результате его мать привела к муниципалам и подростку пришлось отмывать все остановки в городе.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной стражи Луцкого городского совета.

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Детали инцидента

Как стало известно, парень разрисовал одну из остановок в Луцке. После того, как его объявили в розыск в Сети, к муниципалам подростка привела его мать.

Осознав поступок, парень обязался осуществить очистку "умных остановок" от надписей.

Отмечается, что парня зовут Владислав и он учится в колледже.

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Напомним, в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Автор скульптуры Анна Киселева сообщила сайту "Сегодня", что скульптура полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.

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