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В Луцке прогремели взрывы: террорист пытается сбить полицейский дрон (видео)

21 июля, 17:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина стреляет по коптеру

Мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, пытается сбить полицейский дрон, который летает над автобусом. Он то стреляет по коптеру, то кидает гранаты.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Инсайдер UA

Кроме того, как сообщает Volynpost.com, возле автобуса уже раздавались взрывы – подорвались три взрывных пакета. В результате в воздухе наблюдались вспышки зеленого цвета, дыма не было. Очевидцы предполагают, что это террорист бросил какую-то взрывчатку.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что соцсети заблокировали аккаунт террориста.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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