В Луцке простились с молодым ветераном: выжил физически, морально не смог

Парень сумел выжить в самых жестоких боях 2014 года, но не справился с воспоминаниями

В Луцке похоронили молодого ветерана – Сергея Денисюка, который в свои 24 года сумел выжить в жестоких боях на Донбассе в рядах добровольцев "Азова", но не справился с воспоминаниями и покончил с собой.

Как сообщают "Волинські новини", прощание состоялось 22 января, в городском Доме панихиды, а после этого тело бойца повезли на малую родину – в село Полицы, Камень-Каширского района, где его похоронят с воинскими почестями.

Глава волынского Национального Корпуса Андрей Дьяченко, который лично знал погибшего воина, носившего позывной "Сократ", назвал Денисюка человеком исключительного патриотизма и порядочности.

"Мы познакомились с Сергеем на Майдане, он был студентом-первокурсником. В сентябре 2013 ему исполнилось 18 лет, а в декабре, во время Революции Достоинства, мы познакомились. Он был еще совсем ребенком. В мае 2014 года в составе "Азова" он поехал на войну добровольцем, не закончив даже первого курса университета", – заявил он.

Дьяченко добавил, что Андрей был сиротой, а во время активных боевых действий, начиная с июня 2014 года, успел увидеть немало страшного в самых горячих точках Донбасса.

Побратим погибшего предположил, что самой сильной травмой для воина стала гибель у него на глазах в августе 2014 года друга и побратима – Андрея Снитко, с позывным "Хома".

"Группа из трех человек делала зачистку одного двора, и из трех человек выжил только он один. Выжил физически, но не смог выжить морально, не мог смириться. Он никогда об этом не говорил, но было видно, что он, очевидно, не мог себе простить, что в этом бою он один выжил. Сергей – пример того, как человек может вернуться с войны физически, но не возвращается психологически", – добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепропетровской области простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье обезображенное тело – со следами пыток и вырезанными органами оккупанты вернули родным в ноябре.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию.

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