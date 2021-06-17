В Луцке пьяная водитель троллейбуса снесла забор и врезалась в здание: как ее накажут (видео)

В Луцке водитель троллейбуса снесла забор и выбила кусок фундамента здания. Оказалось, что женщина была за рулем пьяной. К счастью, в момент ДТП в салоне не было пассажиров.
"Сегодня" выясняли, как могут наказать водителя.
Когда водитель увидела, что натворила – скрылась с места ДТП.
"Она неадекватная была, дважды покупала в магазине пиво. На скорости ударилась, и сразу скрылась, людей даже не взяла", – сказала хозяйка поврежденной дачи Мария Головач.
После ДТП женщина направилась в депо, оставила там троллейбус и ушла. Но потом таки вернулась. Полицейские проверили уровень алкоголя в крови – он оказался в пять раз выше нормы.
"На женщину составили 5 административных материалов, водителю грозит штраф 17 000 грн, также она будет лишена права управления", – сказала патрульная Валентина Мельник.
Перед выездом на маршрут водителя троллейбуса осматривал фельдшер. Ничего подозрительного, говорят в депо, не заметили.
Как так произошло – хотят выяснить и сами троллейбусники. Правда, после аварии водитель на работу не вышла. Журналисты "Сегодня" пытались связаться с ней, но абонент вне зоны.
Поврежденную фару транспортного средства уже ремонтируют, вскоре троллейбус снова выпустят на маршрут. А вот убытки обяжут возместить саму виновницу.
"По забору также (убытки она будет возмещать, – Ред.). Судьба ее будет, наверное она решена, она будет уволена с работы. Вообще, человек, как человек – работала, как работала", – сказал директор Луцкого предприятия электротранспорта Владимир Пуц.
Во сколько обойдется ремонт забора – их владельцы еще не считали. Однако не верят, что виновница все компенсирует.
Напомним, в Киеве водитель пил пиво за рулем маршрутки.
Кроме того, подобный случай был в Днепре. Патрульные заметили, что водитель транспортного средства нарушил правила и остановили его, мужчина оказался под градусом.