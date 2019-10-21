В Луцке расстреляли машину: появились подробности

Шесть пуль выпустили неизвестные в машину, припаркованную возле остановки общественного транспорта в Луцке.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей. Копы предполагают, что злоумышленники стреляли из травматического оружия. Как мотив рассматривается хулиганство. В результате стрельбы никто не пострадал, а рядом с обстрелянной машиной взрывоопасных предметов не нашли. Водителя на момент стрельбы в машине не было.

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Напомним, вечером 17 октября в Днепре был обстрелян легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученных ранений он погиб на месте. На месте преступления эксперты обнаружили семь стреляных гильз. Полицейские уже задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве водителя Mercedes.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для задержания сбежавших.

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