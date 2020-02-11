В Луцке у военного прокурора угнали автомобиль

/ Фото: Нацполиция

В Луцке у сотрудника военной прокуратуры угнали авто. Об этом сообщили правоохранители, пишет УНН.

По информации источника, автомобиль Audi А6 2003 года выпуска был припаркован во дворе жилого дома, когда неустановленные лица угнали его.

Автомобилем пользуется сотрудник военной прокуратуры.

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По факту угона автомобиля полиция начала досудебное расследование.

Напомним, мы писали, что в Черкассах угнали автомобиль, который принадлежит прокурору. В автомобиле также находился травматический пистолет с разрешением на него, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на автомобиль, паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение работника прокуратуры, банковские карты и мобильный телефон.

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Кроме того, в селе Угринов возле Ивано-Франковска огонь уничтожил машину депутата областного совета от партии "Воля" Олега Атаманюка. Автомобиль Suzuzki Grand Vitara 2007 года выпуска находился во дворе депутата. Правоохранители на месте происшествия установили, что ночью неизвестный (или группа лиц) проникли во двор, применив еще не установленную горящую смесь для поджога авто.

Также в полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

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