В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: животных не удалось спасти

Сегодня утром, 21 октября, в Луцком зоопаркеслучился пожар. В результате погибли три обезьянки.
Об этом сообщает ГСЧС Волынской области.
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Случился пожар в Центральном парке отдыха имени Леси Украинский. Там горел деревянный домик 2х3 м. В нем жилы обезьянки.
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В 7:42 пожарные ликвидировали огонь. К сожалению, погибли три обезьянки породы "Черноволосый мангобей".
Причина пожара устанавливаются.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности.
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