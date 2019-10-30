В мотеле под Луцком вспыхнул пожар

Информации о пострадавших пока нет

Видео: Волинь Post

В мотеле "Могарыч", что в селе Рованцы Луцкого района, недалеко от Луцка, вспыхнул пожар.

Об этом Информационному агентству ВолиньPost сообщили очевидцы.

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Известно, что мотель вспыхнул в ночь на 30 октября.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и "скорая".

Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

В частности, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

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